En 1998, Will Smith a écrit une chanson pour son premier fils, Trey. Il y raconte ses premiers pas en tant que père mais aussi ses questionnements face à son fils qui grandit. Au début de la chanson "Just The Two Of Us", Trey introduit une phrase "Now daddy, this is a very sensitive subject" (maintenant papa, c’est un sujet très sensible) et fait des apparitions dans le clip.