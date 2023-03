5 buts en deux matches pour Loïs Openda auteur d’un doublé, Yannick Carrasco marque encore dans un gros match

L’Atlético de Madrid a remporté un succès facile 3-0 face à Valence, samedi soir, l’occasion de son match de la 26e journée de la Liga. Mis sur orbite par Griezmann (23e), les Colchoneros ont conforté leur avance juste après le repos grâce à Yannick Carrasco (49e). Lemar (69e) a inscrit le 3e but. Carrasco a été remplacé à la 70e. Axel Witsel est monté au jeu à la 77e à la place de Koke. Au classement, l’Atlético est 3e (51 points) à 14 longueurs de Barcelone et 5 du Real qui disputent le Clasico dimanche soir en Catalogne.

Un autre Diable Rouge a trouvé le chemin du but samedi soir : Loïs Openda. L’attaquant de Lens a signé un doublé (30e et 46e) lors de la large victoire 3-0 sur la lanterne rouge Angers. Fofana avait débloqué le compteur à la 26e.

Openda compte désormais 14 buts en Ligue 1 cette saison et cinq lors des deux derniers matchs. Lens occupe provisoirement la 2e place du classement (57 points) à 9 points du PSG et un point devant Marseille qui jouent tous deux dimanche respectivement contre Rennes et à Reims.