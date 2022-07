5 bonnes raisons de t’inscrire au casting de l’émission de danse de la RTBF

La vie peut basculer en rien de temps. Si la danse t’a permis de te sortir d’une quelconque situation ou si les rencontres que tu y as faites te permettent aujourd’hui de t’en sortir, alors, ton histoire peut également inspirer de nombreuses personnes.

Car la danse peut aussi être une véritable thérapie. Un exutoire grâce auquel, les soucis du quotidien s’envolent ou s’expriment là où parfois, les mots peuvent manquer.



Si tu veux nous partager cette émotion et montrer à tout un chacun que la danse peut redonner de l’espoir dans les moments les plus sombres, inscris-toi au casting !