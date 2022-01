5 bienfaits de la menthe dans notre quotidien

Elle viendrait d'une vaste région englobant le Nord de l'Afrique, le bassin méditerranéen et l'Ouest de l'Asie. Elle était connue des Égyptiens, des Hébreux, des Grecs et des Romains, et on la cultivait dès le IXe siècle dans les jardins des couvents et des monastères d'Europe. Depuis l'Antiquité, la menthe est réputée pour ses capacités à relâcher les muscles, à traiter les problèmes digestifs et pour ses vertus antiseptiques et tonifiantes. Cap sur un remède de grand-mère aux multiples bienfaits.

Pour mieux digérer

La menthe est une plante dont les propriétés digestives sont bien connues. En cas de digestion difficile, de ballonnements, ou de douleurs intestinales récurrentes, la menthe fraîche peut véritablement vous aider. Elle peut également s'avérer efficace en cas de constipation et de diarrhée. Pour profiter de ses bienfaits, vous pouvez soit en ajouter dans vos plats de manière préventive, soit boire des infusions de menthe fraîche après le repas.

Pour les maladies cardiovasculaires

Certaines études ont démontré que la menthe retardait l'oxydation du mauvais cholestérol. Fait intéressant, cette capacité serait supérieure à celle de neuf autres végétaux, telles que la patate douce et la papaye. Rappelons que l'oxydation du cholestérol LDL dans le sang est un facteur de risque important de maladies cardiovasculaires.

Contre les douleurs

Douleurs articulaires ou musculaires, tout ce qu'il y a de plus désagréable. Si votre armoire à pharmacie est vide, n'hésitez pas à consommer de la menthe fraiche en infusion, car c'est un antidouleur reconnu. Utilisée par voie cutanée, elle permet de lutter aussi contre les petites démangeaisons. Elle soulage ainsi les piqûres d'insectes et les plaies. Elle est également utilisée en premiers soins en cas de chocs violents ou de douleurs musculaires. Certains essais cliniques mettent également en évidence ses bienfaits contre le mal de tête. Et pour cause, elle détendrait les nerfs.

Pour soulager les voies respiratoires

Certaines recherches ont montré que la menthe aurait des propriétés antibactériennes. Ce qui explique pourquoi dans les pays chauds, on en met dans l'eau potable pour que celle-ci se conserve plus longtemps. Il est aussi possible de s'en servir en inhalation. Ses caractéristiques rafraîchissantes seraient idéales pour les voies respiratoires et auraient des effets décongestionnant.

Pour apporter du fer et détoxifier le foie

Le fer est un minéral dont dépend la bonne oxygénation de nos cellules et des tissus de l'organisme. Quand on manque de fer cela se traduit donc par un teint pâle, une fatigue permanente, des migraines à répétition et des frissons.

Pour lutter contre cette carence, on préconise de consommer de la menthe fraîche pour apporter du fer en quantité intéressante dans notre organisme. A consommer en infusion, ou telle quelle dans votre alimentation.

Par ailleurs, une petite cure d'infusion de menthe fraîche peut remplacer des régimes post-fêtes farfelus. En effet, après une période riche en excès de table, vous souhaitez certainement faire souffler un peu votre organisme, et notamment le foie, qui a été mis à rude épreuve pendant ces marathons culinaires. La menthe est en effet connue pour stimuler la fonction hépatique, et va donc permettre à votre foie d'éliminer plus facilement.

En plus de ses multiples usages en automédication, cette plante aromatique est très agréable à consommer. Inimitable, la fraicheur de la menthe vous accompagne en toute saison : dans les mojitos l'été, les thés en hiver, les veloutés en automne et les rouleaux de printemps, au printemps.