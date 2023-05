5 artistes belges qui font le printemps sur Jam

Avis à toustes les fans de dreampop ici présent·es : la dernière pépite du moment s’appelle King Viktor, et c’est brillant. Depuis leur fief bruxellois, le duo formé de Tom Stokx et Arno De Ros nous propose une musique addictive au croisement entre l’indie rock, l’alt-pop et le shoegaze. Infusé aux atmosphères planantes de Slowdive, Radiohead ou encore My Bloody Valentine, ce projet tout frais ne tient pour le moment que sur un morceau, le super catchy “Riptide” sorti il y a quelques jours seulement. Fruit d’une collaboration avec un certain Joachim Liebens, leader, guitariste et chanteur de The Haunted Youth, ce morceau est la pièce manquante de votre BO des vacances et finira à tous les coups dans votre playlist soleil et tropiques.