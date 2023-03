5 ans plus tard, la Belgique choisirait-elle, à nouveau, le F-35 pour succéder au F-16 ?

Les chasseurs F-35 se rapprochent, petit à petit, de la Belgique. Cet après-midi, à Florennes, la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, a posé la première pierre du nouveau complexe F-35, qui doit accueillir les fameux chasseurs américains, successeurs des bons vieux F-16. C’est le gouvernement dirigé par Charles Michel, en 2018, qui avait choisi le F-35 au lieu, entre autres, de son concurrent européen l’Eurofighter Typhoon pour un coût à l’achat de 3,6 milliards d’euros, choix qui avait suscité une large polémique à l’époque. Alors, 5 ans, on va se poser la question : en 2023, la Belgique aurait-elle fait le même choix, aurait-elle choisi le F-35 américain ?

Précisons d’emblée qu’un changement de plan dans ce dossier n’est pas à l’ordre du jour et n’est pas possible en fait. Comme le disait elle-même la ministre de la Défense sur nos antennes, en 2021 : notre pays a déjà payé 600 millions du contrat, on ne reviendra pas en arrière. Pourtant, il y a nombre d’arguments qui, aujourd’hui, pourraient faire pencher le choix vers un autre avion.

Et le premier argument, c’est notre indépendance militaire stratégique, nous Européens. C’était l’un des éléments les plus discutés à l’époque : pourquoi acheter très cher un avion américain, quand l’Europe dispose de plusieurs avions, comme le Typhoon ou le Rafale français ? La guerre en Ukraine est venue rappeler notre état de dépendance aux Etats-Unis. Et acheter "US", ce n’est pas la bonne méthode pour nous protéger comme l’explique Frédéric Mauro, avocat au barreau de Bruxelles mais surtout chercheur associé à l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques.

