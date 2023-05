5 ans de mariage de Meghan et Harry : 3 questions à Patrick Weber

Il y a 5 ans, le 19 mai 2018, le prince Harry et Meghan Markle se sont dit "oui" en la chapelle Saint-George du château de Windsor. À l’occasion de leur anniversaire de mariage, Patrick Weber répond à trois questions sur ce couple royal qui sort de l’ordinaire.

Votre avis sur leur couple et sur leur relation avec le reste de la famille royale ?

On a failli arriver à un point de non-retour lors du couronnement de Charles III mais Harry a finalement effectué un acte de présence en prenant place dans l’abbaye de Westminster. Un geste réduit au strict minimum qui en dit long sur l’état des relations entre le duc de Sussex et le reste de la famille. Si le roi est tenté de chercher une voie de réconciliation, ce n’est pas le cas du prince William qui ne compte pas pardonner son petit frère. Pour ce qui est du couple, Harry et Meghan restent sur la même longueur d’onde, quitte à affronter tous leurs adversaires. Une chose est sûre, ils s’aiment.

Un couple princier qui part vivre à l’étranger, cela pourrait arriver chez nous ?

Le problème des cadets se pose dans toutes les familles royales. Que faire d’un prince qui n’est pas destiné à monter sur le trône ? Il suffit de voir la trajectoire de Laurent en Belgique ou de Joachim au Danemark. Dès lors, deux pistes s’offrent aux altesses : trouver un rôle au pays (comme Laurent) ou s’exiler (comme Joachim) pour entamer une nouvelle vie à l’étranger. Dans le cas de Harry, les choses sont différentes car il avait un rôle prévu au sein du dispositif royal, c’est son choix personnel d’avoir largué les amarres.

Comment se sont-ils rencontrés ?

C’est Harry lui-même qui a révélé les coulisses de leur rencontre. Il avait découvert le fil Instagram de Meghan qu’il trouvait très "inspirant". En clair, il appréciait sa beauté mais aussi ses engagements et son rapport privilégié avec l’Afrique. Ils se sont échangé leurs numéros de téléphone et ils se sont donné un premier rendez-vous. Suivent le coup de foudre et l’histoire que tout le monde connaît. En clair, c’est la première histoire d’amour princière à l’heure du numérique. En ce sens, Harry et Meghan sont très modernes.