5 ans après le début de la crise du scolyte le petit insecte ravageur grignote encore le bois wallon

On estime que les pullulations de scolytes se produisent environ tous les vingt à vingt-cinq ans, mais jamais elles n’avaient pris une telle ampleur dans notre pays. "C’est même une grande partie de l’Europe qui a été touchée". Deux facteurs ont été déterminants : le climat et la monoculture. "Excepté 2021, les sécheresses s’enchaînent depuis 2015. Le scolyte a donc pu profiter du climat chaud et sec pour se développer. Il n’a rencontré aucune résistance de la part des arbres. Les épicéas étaient affaiblis et incapables de se défendre". L’insecte a aussi eu beaucoup de facilité à se propager dans les grandes parcelles de monoculture d’épicéas. "On a facile maintenant de refaire l’histoire. A l’époque, planter de grandes parcelles d’épicéas semblait une bonne idée, très rentable. On sait maintenant avec le recul, l’expérience qu’il faut rendre nos forêts plus résilientes, les diversifier". Un point d’autant plus important qu’avec le changement climatique les cycles de pullulation pourraient s’enchaîner plus rapidement.