5 annonces à retenir pour cette soirée de lancement de la Gamescom 2023

On pensait devoir attendre encore longtemps avant de voir une suite pour le jeu Little Nightmares… Mais non ! Bandai Namco a surpris agréablement hier soir en annonçant la sortie de ce troisième opus, prévu pour l’année 2024.

Cette fois-ci, c’est le studio Supermassive Games qui se charge du projet et la grande nouveauté du jeu, c’est la possibilité d’y jouer en co-op. Une nouveauté qui pourrait apporter beaucoup de fraîcheur et une ambiance plus sereine (ou pas selon la personne avec qui vous jouez) dans cet univers à la fois terrifiant, cauchemardesque et fascinant.