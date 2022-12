5 anecdotes sur “E.T. l’extra-terrestre”, le chef-d’œuvre de Spielberg

L’évolution des effets spéciaux, notamment l’avènement du numérique, a toujours intéressé Spielberg. On se souvient du tournant amené par les dinosaures de “Jurassic Park” ou le rapport aux jeux vidéo et autres univers virtuels dans “Ready Player One”. À la suite des modifications effectuées par George Lucas sur la trilogie originale de “Star Wars”, Steven Spielberg a donc fait de plusieurs changements à “E.T.” à l’occasion des 20 ans de la sortie du film. Il a ainsi ajouté la scène mentionnée plus haut comprenant Harrison Ford ainsi qu’une séquence de bain, éjectée à l’époque suite au manque de réalisme de l’animatronique de l’extra-terrestre dans cette séquence. Un changement plus mémorable se trouve dans l’effacement des armes, remplacées par des talkies-walkies. Cette modification créera autant la polémique que les changements de Lucas sur “Star Wars”. Cette ressortie de 2002 aura coûté 100.000 $ au réalisateur, qui finira par conseiller à son public de privilégier le montage original de 1982. Qu’importe au final tant “E.T.” reste un chef-d’œuvre bouleversant que l’on ne se lasse pas de voir et revoir près de 40 ans après sa sortie au cinéma.

