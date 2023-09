5 anecdotes à connaître sur Hans Zimmer, le compositeur-vedette d’Hollywood

Lorsque Christopher Nolan a contacté Hans Zimmer pour lui demander de composer la bande originale de "Interstellar", il n’avait pas encore terminé d’en écrire le scénario. Dans la courte lettre qu’il lui a adressée, il se contentait donc de lui décrire les grandes lignes de son script, et lui donnait un jour pour lui livrer ses premières impressions. Une offre qui, de toute évidence, a retenu l’attention de Hans Zimmer, qui lui a dès le lendemain fait parvenir ses premières ébauches.

Alors que jusqu’ici il était contraint de s’adapter à la structures des films sur lesquels il travaillait, Nolan lui a ainsi donné l’opportunité de s’affranchir du montage, et de composer en toute liberté. Désormais, il ne composera donc plus de courtes pistes destinées à une scène en particulier, mais de plus longs morceaux, auxquels viendront dans un second temps se greffer des images.