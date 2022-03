On fond pour cette alternative au goût aussi doux que corsé. A un sachet de thé (Darjeeling de préférence), on ajoute de la cardamome, des clous de girofle et de la cannelle. Les plus téméraires peuvent y ajouter du gingembre râpé avant un nuage de lait. N'oubliez pas de filtrer avant de consommer. Il y a fort à parier que ce breuvage délicieusement parfumé va vous faire renoncer à la caféine.