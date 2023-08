5/5 pour les clubs belges en Europe ? Bruges le plus en danger selon Philippe Albert

Les clubs belges ont cartonné la semaine dernière en Europe avec cinq victoires en autant de rencontres. L’Antwerp (Ligue des champions), l’Union Saint-Gilloise (Europa League), le Club Bruges, Genk et La Gantoise (Conference League) vont-ils se qualifier pour les différentes compétitions européennes ? Notre consultant Philippe Albert y croit.

"Ils sont tous en excellente position. L’Antwerp devra faire attention à l’ambiance grecque (Ndlr : à l’AEK Athènes), mais ils sont solides derrière. Plus ils tiendront le 0-0, mieux ça sera pour eux, car les Grecs devront se découvrir et l’Antwerp pourra en profiter", a expliqué Albert lors du live Facebook de La Tribune avec Benjamin Deceuninck.

Selon notre consultant, le Club Bruges est l’équipe la plus en danger avant le match retour : "Je me méfie d’Osasuna. C’est l’adversaire le plus costaud. Ils ont gagné en déplacement ce week-end en Liga (1-2 à Valence)".

Mercredi, l’Antwerp défiera l’AEK Athènes en Grèce, tandis que les 4 autres clubs belges se produiront le jeudi.

Les résultats des Belges à l’aller :

Antwerp 1-0 AEK Athènes (Ligue des champions)

Union Saint-Gilloise 2-0 Lugano (Europa League)

Osasuna 1-2 Club Bruges (Conference League)

La Gantoise 2-0 APOEL Nicosie (Conference League)

Genk 2-1 Adama Demirspor (Conference League)