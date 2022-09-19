Незабаром у Брюссельському регіоні з’являться 5 невеликих селищ екстреного прийому | 5 petits villages d'accueil d'urgence bientôt en Région bruxelloise

До кінця цього року перші вимушено переміщені українці зможуть розміститися в п’яти невеликих селищах екстреного прийому, розташованих у Брюссельському регіоні, про це повідомив брюссельський координатор з питань України П’єр Верберен.

Це оголошення з’явилося після того, як уряд Брюсселя дав зелене світло на встановлення 30 модулів біля Erasmus в Андерлехті. Варіант, обраний Столичним регіоном, полягає у створенні невеликих приймальних сіл поблизу житлових районів, щоб полегшити інтеграцію українців із місцевими жителями та організаціями допомоги. "Ми не хочемо гетто і зосереджуємо наші зусилля на інтеграції та нагляді. Крім того, важливо визначити роль муніципалітетів і регіону. Місцеве населення також відіграє свою роль. Ми також хочемо підкреслити тимчасовий характер цих аварійних сіл", – підкреслює П’єр Верберен. Це перше селище буде встановлено на Chaussée de Lennik, де буде встановлено 30 модулів із загалом близько ста контейнерів. Село має запрацювати до кінця грудня. У Watermael-Boatsfort вже заплановано два інших села: одне на Champs des Cailles з 12 будинками, інше на вулиці Трітома з приблизно п’ятнадцятьма житлами. Зараз у Брюссельському регіоні проживає близько 8500 українців. П'ята частина з них знайшли житло для оренди. Також 315 осіб перебувають у колективних структурах прийому, переважно порожніх готелях. Різноманітні муніципалітети, зокрема Уккле, Ватермаель, два Волуве, Еттербек і Форест, також приймають багато українців.