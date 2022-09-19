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Ukraine - Україна

Незабаром у Брюссельському регіоні з’являться 5 невеликих селищ екстреного прийому | 5 petits villages d'accueil d'urgence bientôt en Région bruxelloise

il y a 24 minutesTemps de lecture2 min
Par Belga

До кінця цього року перші вимушено переміщені українці зможуть розміститися в п’яти невеликих селищах екстреного прийому, розташованих у Брюссельському регіоні, про це повідомив брюссельський координатор з питань України П’єр Верберен.

Це оголошення з’явилося після того, як уряд Брюсселя дав зелене світло на встановлення 30 модулів біля Erasmus в Андерлехті. Варіант, обраний Столичним регіоном, полягає у створенні невеликих приймальних сіл поблизу житлових районів, щоб полегшити інтеграцію українців із місцевими жителями та організаціями допомоги. "Ми не хочемо гетто і зосереджуємо наші зусилля на інтеграції та нагляді. Крім того, важливо визначити роль муніципалітетів і регіону. Місцеве населення також відіграє свою роль. Ми також хочемо підкреслити тимчасовий характер цих аварійних сіл", – підкреслює П’єр Верберен. Це перше селище буде встановлено на Chaussée de Lennik, де буде встановлено 30 модулів із загалом близько ста контейнерів. Село має запрацювати до кінця грудня. У Watermael-Boatsfort вже заплановано два інших села: одне на Champs des Cailles з 12 будинками, інше на вулиці Трітома з приблизно п’ятнадцятьма житлами. Зараз у Брюссельському регіоні проживає близько 8500 українців. П'ята частина з них знайшли житло для оренди. Також 315 осіб перебувають у колективних структурах прийому, переважно порожніх готелях. Різноманітні муніципалітети, зокрема Уккле, Ватермаель, два Волуве, Еттербек і Форест, також приймають багато українців.

 

5 petits villages d'accueil d'urgence bientôt en Région bruxelloise

D'ici la fin de cette année, les premiers exilés ukrainiens devraient pouvoir être hébergés dans cinq petits villages d'accueil d'urgence implantés en Région bruxelloise, c’est ce qu’a indiqué le coordinateur bruxellois pour l'Ukraine, Pierre Verbeeren.

Cette annonce intervient après le feu vert donné par le gouvernement bruxellois à l'installation de 30 modules à proximité du site Erasme, à Anderlecht. L'option retenue par la Région capitale est de créer de petits villages d'accueil à proximité des quartiers d'habitation pour faciliter l'intégration des Ukrainiens auprès des riverains et des organisations d'assistance.   "Nous ne voulons pas de ghettos et nous concentrons nos efforts sur l'intégration et l'encadrement. Par ailleurs, il est important de définir le rôle des communes et de la Région. La population locale a aussi un rôle à jouer. Nous tenons aussi à souligner le caractère temporaire de ces villages d'urgence", souligne Pierre Verbeeren.  Ce premier village sera installé chaussée de Lennik, où 30 modules seront installés comptant au total une centaine de conteneurs. Le village devrait être opérationnel avant la fin du mois de décembre.  Deux autres villages sont déjà prévus à Watermael-Boitsfort, l'un au Champs des cailles avec 12 habitations, l'autre rue Tritoma, avec une quinzaine de logements. La Région bruxelloise accueille actuellement quelque 8.500 Ukrainiens. Un cinquième d'entre eux ont trouvé un logement à louer.  315 personnes séjournent par ailleurs dans des structures collectives d'accueil, la plupart du temps des hôtels vides. Différentes communes, dont Uccle, Watermael, les deux Woluwé, Etterbeek et Forest, hébergent aussi de nombreux Ukrainiens.

 

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