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Ukraine - Україна

5 мільйонів українських дітей потребують допомоги

5 мільйонів українських дітей потребують допомоги
il y a 18 minutes1 min
Par Anne-Françoise Moens

У рамках Тижня прав дитини громадська організація ЮНІСЕФ звертає увагу на дитячу бідність у світі. У Бельгії 1 з 5 дітей живе в бідності. Це означає, що вони не мають доступу, наприклад, до медичної допомоги, збалансованого харчування чи гідного житла.

ЮНІСЕФ, звісно, ​​також звертає увагу на становище дітей в Україні. За її словами, після 100 днів війни в Україні 2 мільйони українських дітей, які виїхали в країни перебування, і 3 мільйони дітей, які залишилися в країні, потребують гуманітарної допомоги. За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, щодня в Україні в середньому гинуть більше двох дітей, четверо отримують поранення. Умови життя дітей на сході та півдні України, де загострилися бойові дії, стають дедалі відчайдушнішими, каже ЮНІСЕФ; Діти, які тікають від насильства, піддаються високому ризику розлучення сім’ї.

Зіткнувшись із катастрофічною ситуацією, ЮНІСЕФ, звичайно, продовжує закликати до негайного припинення вогню в Україні. На місцях вони прагнуть надати дітям та їхнім родинам необхідну допомогу.

За даними ЮНІСЕФ, щонайменше 262 дитини загинули та 415 отримали поранення в результаті нападів з 24 лютого в Україні.

 

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Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons du rapport UNICEF sur la situation des enfants ukrainiens.

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