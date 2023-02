5.000 personnes dans les rues de Bruxelles contre l'invasion russe en Ukraine

Environ 5.000 personnes - selon les chiffres de la police relayés par les organisateurs - ont participé à une manifestation à Bruxelles contre l'invasion russe en Ukraine et en solidarité avec le peuple ukrainien. Ce rassemblement, à l'initiative de Promote Ukraine, de l'Union des femmes ukrainiennes en Belgique et du comité belge du Réseau européen de solidarité avec l'Ukraine (RESU), s'inscrit dans le cadre d'une semaine d'action internationale contre la guerre, à l'occasion du premier anniversaire du conflit.

La manifestation est soutenue par 200 organisations et citoyens engagés dans le soutien à l'Ukraine, des associations d'Ukrainiens en Belgique, des acteurs du monde culturel, des féministes, des syndicalistes, des personnes actives dans la défense des droits LGBTQI+, etc. Les militants exigent le retrait immédiat des troupes russes du territoire ukrainien et l'arrêt inconditionnel des bombardements.