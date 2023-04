5-0 après 20 minutes : la 1e mi-temps cataclysmique de Tottenham contre Newcastle fait exploser la toile

Les fans de Tottenham qui ont fait le déplacement jusqu’au St James Park de Newcastle doivent l’avoir bien mauvaise. Alors que leur équipe fétiche affrontait les Magpies, toujours 3e au classement, elle a littéralement coulé et signé une entame de match cataclysmique.

Tenez-vous bien, Newcastle menait 5-0 après… vingt minutes. Dans toute l’histoire de la Premier League, ce n’était arrivé qu’une seule fois. C’était en 2019, époque où Manchester City avait déculotté Watford, plantant 5 buts en… 18 minutes.

Sur la pelouse de Newcastle, Tottenham a donc réalisé la 2e pire entame de match de l’histoire du championnat anglais. Un naufrage collectif qui s’est dessiné très tôt puisque les Spurs ont encaissé le 1e but, signé Jakob Murphy, après… deux minutes. La suite n’a été qu’un gigantesque cauchemar, Tottenham concédant encore quatre buts de plus, des oeuvres de Joelinton, Ishak (2x) et Murphy, une 2e fois.

Ancien adjoint d’Antonio Conte et désormais à la barre de Tottenham, Cristian Stellini doit avoir poussé une fameuse gueulante à la mi-temps. Conséquence (ou pas ?), Hugo Lloris a cédé sa place dès la pause. Avant qu’Harry Kane n’atténue un tantinet ce score déjà historique (5-1). Score final ? 6-1, après un dernière but de Callum Wilson en 2e mi)temps.