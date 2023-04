4e manche du BRC 2023 : les leaders s’affronteront ce samedi au TAC Rally de Tielt

La quatrième manche du Championnat de Belgique des rallyes (BRC) 2023 se tiendra ce samedi au TAC Rally à Tielt. Une semaine après le Rallye des Ardennes à Dinant, Vincent Verschueren (Skoda Fabia Rally2) prendra le départ pour la première fois de la saison. Il se frottera au leader du Championnat, Maxime Potty (Citroën C3 Rally2), ainsi que ses concurrents Adrian Fernémont (Skoda Fabia Rally2 evo), Cédric Cherain, Charles Munster et Bastien Rouard (tous les trois en Hyundai i20 N Rally2) et Niels Reynvoet (aussi en Citroën C3 Rally2).

La 48e édition du TAC Rally (Tieltse automobielclub) est l'une des six épreuves du Championnat et verra s'affronter les ténors du plateau. La lutte pour le podium sera intense entre les dix-huit voitures de Rally2 et les cinq GT. Gino Bux sera absent à Tielt suite à son crash au Rallye des Ardennes pour se remettre, entre autres, d'une fracture de la clavicule et de six côtes cassées.