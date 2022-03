4e édition du Salon Jobs Etudiants à Seraing ce samedi 26 mars

Après 2 ans d’absence, le salon Jobs étudiants se tiendra ce samedi 26 mars à l’Ecole polytechnique de Seraing.

Une nouveauté cette année, il est ouvert aux étudiants mais aussi aux jeunes demandeurs d’emploi jusqu’à 26 ans.

Ce salon leur permet de rencontrer directement leurs futurs employeurs mais il peut aussi vous éclairer sur les différentes carrières et vous aider à trouver votre voie.

On y retrouve un ensemble de secteurs différents comme la construction, l’horeca, la Défense et la police etc. Ces 2 derniers sont de grands pourvoyeurs d’emplois à la recherche de profils jeunes.

Cette année, TUI sera présent. En effet, il engage des étudiants pour le personnel de cabine. La condition, il faut avoir de bonnes notions de néerlandais et d’anglais.

Les agences intérimaires seront aussi au rendez-vous.

Le mieux est de venir avec son CV. Si vous ne l’avez pas, pas de soucis un espace est cependant prévu pour la rédaction de ce dernier.

Qui peut se présenter ?

Tous les jeunes à partir de 15 ans à condition qu’ils aient effectué 2 années en secondaires.

Cela se passe où ? A l’école polytechnique de Seraing

Plus d’infos sur Salon Jobs Seraing