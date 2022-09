4e édition du Binche film festival : les courts métrages régionaux à l’honneur

Après le succès des précédentes éditions, l’asbl Wall Città revient une nouvelle fois au théâtre communal de Binche pour son désormais annuel Binche film festival. L’association indépendante a pour but de promouvoir la production de films et c’est chose faite avec cet évènement qui met les courts métrages de la région à l’honneur ! Le 22 octobre 2022 à partir de 18 heures, plus d’une dizaine de courts-métrages seront diffusés avec la présence de certains réalisateurs.

Sébastien Pins est le parrain de l’édition 2022, jeune réalisateur belge de 30 ans, il témoigne à travers ses œuvres de son amour pour la nature, la biodiversité et de l’importance de la préservation de l’environnement. En 2012, il réalise un court-métrage intitule " Ma forêt ", en son film " Traces " remporte plusieurs dizaines de prix. C’est l’année passée qu’il termine la réalisation de " Quand les hirondelles s’en vont ", un court-métrage présentant un drame vécu par un couple de vieux paysans et qui sera présenté lors du festival.

Nouvellement cette année, les écoles communales de Binche participent aussi au festival ! Les jeunes présenteront de très courts métrages mettant en scène la ville des Gilles, un projet espérant susciter de nouvelles vocations à travers les différents métiers du cinéma.

Informations pratiques

Le programme de la soirée

Théâtre Communal

Grand Place - 7130 Binche