+49 ! Déchaînées, les Belgian Cats dévorent collectivement Israël et entament parfaitement leur Euro

Entrée en matière réussie pour les Belgian Cats à l’Euro de Basket ! Jamais inquiétées par le pays hôte, Israël, et galvanisées par un excellent début de match, les Belges n’ont laissé aucune chance à leur adversaire, s’imposant avec la manière (108-59). De bon augure, de très bon augure pour la suite. Reste désormais à confirmer face à un adversaire plus costaud.

Début de match terriblement solide des Belges. Logique, elles ont une pancarte placardée dans le dos, il faut assumer. Et surtout, ne pas laisser le public local de Tel-Aviv s’enflammer. Ce ne sera pas le cas. En fait, le public n’a même pas eu le temps d’espérer.

Petit fade-way imparable d’Emma Meesseman, lay-up facile de Chiara Linskens, trois-points de Julie Vanloo, les Cats donnent le ton et s’envolent déjà… après deux minutes (7-0).

Seule ombre au tableau, les deux fautes précoces de la star belge, Meesseman, vite cantonnée au banc. Mais pas de Meesseman, pas de problème pour les Belges, guidées par une Vanloo toujours aussi impériale de loin (4/6 à trois points !).

Sérieuses défensivement, toutes impliquées en attaque, les Belges voguent tranquillement en tête après 10 minutes : 28-18.

Le 2e quart-temps ? Une confie conforme du 1er. Sauf que désormais, l’arbalète à trois points belges se nomme Laure Resimont, chirurgicale de loin (3/3 pour elle, 8/11 collectivement, d’ailleurs !). Les Cats sont sereines, ultra appliquées et tuent tout doucement le match : 36-18 après un 13-0, et 61-34 à la mi-temps. La messe est dite et bien dite. En face, Israël, 49e nation mondiale, tente de rester à flot grâce à son adresse de loin mais c’est bien trop insuffisant et stéréotypé.