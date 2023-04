49.3 : Emmanuel Marcon et Elisabeth Borne s'expriment dans le Grand Cactus

49.3. Ce n’est pas la température ambiante de la France. Quoique… L’ambiance est très tendue dans l’hexagone. La réforme de l’âge de la pension à 64 ans passe très mal auprès d'une majorité de la population. Face à cette colère, un duo de dirigeants reste ferme : le président de la République, Emmanuel Macron et la première Ministre, Elisabeth Borne. Ils sont des leaders que l’on dit arrogants et déconnectés du peuple. Ils ont accepté de venir s'expliquer sur le plateau du Grand Cactus concernant cette réforme des retraites qui met leur pays à feu et à sang…

Comment se justifier en tant que dirigeant lorsque son peuple est en colère et le fait savoir ? Visiblement, pour la première Ministre, le 49.3 semble être la solution à tout… Le président français soutient Elisabeth Borne jusqu’au bout ! Si certains sont en colère, pour d’autres, c’est un bonheur absolu…