482 cas de variole du singe en Belgique : Sciensano met en garde contre des présentations atypiques de la maladie

Selon l’Institut de santé publique Sciensano, il est possible qu’une personne contaminée par la variole du singe développe des présentations atypiques. "Il peut s’agir d’une seule lésion cutanée ou d’aucune lésion, et par exemple uniquement des douleurs et des saignements anaux. Des infections asymptomatiques ont également été décrites", explique l’institut mardi dans une nouvelle directive envoyée aux prestataires de soins de santé.

D’après les derniers chiffres de Sciensano, il y a pour l’instant 482 cas confirmés de variole du singe en Belgique. De manière générale, une personne infectée présentera d’abord des symptômes bénins tels que fièvre, mal de tête et douleurs musculaires. Entre un et trois jours plus tard, des éruptions cutanées apparaîtront.