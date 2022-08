482 cas de variole du singe confirmés en Belgique, dont 28 hospitalisations

Depuis début août, les prestataires de soins, les personnes ayant eu un contact non protégé à haut risque avec une personne contaminée, et les "HSH", c’est-à-dire aux hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes et qui ont déjà été infectés précédemment par d’autres virus, comme le VIH, ou qui ont contracté au moins deux maladies sexuellement transmissibles au cours de la dernière année, peuvent se faire vacciner.

3040 doses sont disponibles en Belgique, pour 1500 personnes donc, le vaccin nécessitant deux doses. "Il est recommandé aux personnes qui pensent pouvoir bénéficier de la vaccination de contacter leur médecin généraliste ou spécialiste, qui examinera avec le centre de référence si elles y ont droit. Vu le nombre limité de vaccins et les incertitudes actuelles quant aux livraisons supplémentaires, cette vaccination se fera dans des conditions strictes", précise Sciensano dans son bulletin.