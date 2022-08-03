482 випадки віспи мавп у Бельгії | 482 cas de variole du singe en Belgique

За даними Інституту громадського здоров’я Sciensano, у людини, інфікованої віспою мавп, можуть розвинутися атипові прояви. Інститут пояснює, що це може бути одне ураження шкіри або його відсутність, і, наприклад, лише анальний біль і кровотеча.

Згідно з останніми даними Sciensano, на даний момент у Бельгії зареєстровано 482 підтверджених випадки віспи мавп. Загалом, у інфікованої людини спочатку спостерігаються легкі симптоми, такі як лихоманка, головний біль і болі в м’язах. Через один-три дні з’являться висипання.

Під час нинішнього спалаху ці висипання зазвичай з’являються в області статевих органів. Однак Sciensano зазначає, що можливі також атипові прояви захворювання. Людина, заражена мавпячою віспою, повинна залишатися в суворій ізоляції, доки висип повністю не заживе, що може тривати до 21 дня. Після зникнення уражень рекомендується використовувати презервативи протягом щонайменше дванадцяти тижнів під час статевих стосунків, щоб уникнути передачі вірусу через сперму