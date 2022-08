482 випадки віспи мавп у Бельгії | 482 cas de variole du singe en Belgique

Selon l’Institut de santé publique Sciensano, il est possible qu’une personne contaminée par la variole du singe développe des présentations atypiques. L’Institut explique qu’il peut s’agir d’une seule lésion cutanée ou d’aucune lésion, et par exemple uniquement des douleurs et des saignements anaux.

D’après les derniers chiffres de Sciensano, il y a pour l’instant 482 cas confirmés de variole du singe en Belgique. De manière générale, une personne infectée présentera d’abord des symptômes légers tels que fièvre, mal de tête et douleurs musculaires. Entre un et trois jours plus tard, des éruptions cutanées apparaîtront.

Dans l’épidémie actuelle, ces éruptions apparaissent généralement dans la zone génitale. Cependant, Sciensano souligne que des présentations atypiques de la maladie sont également possibles. Une personne infectée par la variole du singe doit rester en isolation stricte jusqu’à la guérison complète des éruptions cutanées, ce qui peut durer jusqu’à 21 jours. Une fois les lésions disparues, il est recommandé d’utiliser des préservatifs pendant au moins douze semaines lors des relations sexuelles, afin d’éviter la transmission du virus via le sperme.