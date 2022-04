48 logements dans l'ancienne caserne de Saive pour les sinistrés de Trooz

Nous avons rendu visite à Jipé, un sinistré de Fraipont hébergé à la caserne de Blegny. Il espère pouvoir relouer son ancien logement à Fraipont quand il sera rénové. Il fait avec nous le tour de son studio: "Ici, c'est la cuisine, salon, salle à manger. Tout est meublé. Il y a la TV, il y a tout. Ce qui m'ennuierait le plus, c'est de partir une nouvelle fois pour un logement transitoire avant de récupérer ma maison. Ici, je vous le dis franchement, il n'y a rien à redire" confie Jipé.

Une aide sociale sur place

Sur place, des travailleuses sociales de la commune de Trooz disposent d'un bureau pour aider les locataires sinistrés. Parmi elles, Jihane Berrabane: "Il y a des jours où c'est une demande pour remplir des papiers, pour faire des appels téléphoniques, pour contacter les assurances pour les dégâts des inondations, pour les écouter, leur parler. C'est un peu de tout" explique-t-elle. "Parfois, c'est plus un besoin relationnel, les rassurer, les encadrer. On a une mission de leur rechercher un logement définitif. Le profil des personnes qui viennent ici? On a des personnes qui sont dans les familles, et où ça se passe très mal, donc il y a des conflits, et ils nous contactent pour être dans un environnement plus sain et plus apaisé, ou il y a d'autres personnes qui n'ont pas de famille, pas d'amis, pas d'entourage, et à qui il faut vraiment un logement d'urgence."