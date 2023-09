"48 heures": vos deux derniers épisodes d’affaires criminelles de l’été

Cette garde à vue va être particulièrement intéressante car elle va se dérouler selon "la stratégie de l’entonnoir", c’est-à-dire qu’ils vont le faire parler de généralités comme sa vie, sa famille, son boulot… pour le mettre en confiance, et petit à petit, resserrer les questions, jusqu’à, ils l’espèrent, des aveux.

C’est dans son histoire familiale qu’ils décèlent ses premières failles : Van Geloven était un enfant d’une famille nombreuse avec un père alcoolique et une mère qui le délaissait, au point de le donner à sa propre sœur. Sa tante et son oncle adopteront aussi une petite fille 10 ans plus tard et il vivra l’arrivée d’un autre enfant comme un second abandon. Il se vengera en violant sa petite sœur pendant des années. C’est par cette dernière qu’ils obtiendront cette information car Van Geloven se fait passer en victime. Il racontera avoir lui-même subi des viols de la part de son professeur de latin.

De fil en aiguille, il parle de ses condamnations passées aux enquêteurs mais en les minimisant complètement.

La deuxième partie de l’audition se concentre sur son emploi du temps, et il est très précis dans ses réponses, livrant ainsi un alibi. Mais dans la multitude de questions posées sur des détails de son emploi du temps, en apparence insignifiants, il va finalement commettre une erreur qui va permettre de le confondre avec la disparition d’Ingrid et Muriel.

La troisième audition sera décisive : Van Geloven finit par passer aux aveux. Les enquêteurs doivent se résoudre à entendre que les fillettes sont mortes et qu’il les a tuées en les étranglant avec une cordelette. Des détails laissent clairement conclure à la préméditation. Mais s’il accepte de les mener à l’endroit où il a jeté les corps, il refusera, même à son procès, de reconnaître les viols et les sévices assimilés à des actes de torture.

Christian Van Geloven a été condamné en 1994 à la réclusion à perpétuité assortie d’une peine de sûreté de 30 ans et il est mort en prison à l’été 2011.

