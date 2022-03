48 employés dénoncent du harcèlement moral mais aussi sexuel à la librairie Filigranes : des témoignages glaçants

Le patron de la librairie Filigranes est pointé du doigt, par 48 de ses employés, ou anciens employés.

Une demande d’intervention formelle a été rédigée par les travailleurs de Filigranes auprès de Securex. Ils dénoncent le comportement raciste, misogyne, le harcèlement moral et sexuel qu’ils auraient subi.

La RTBF a recueilli des témoignages glaçants, qui montrent ce harcèlement moral mais aussi sexuel.

Filigranes et son patron, Marc Filipson, accablé par les témoignages, ont refusé toute interview.

Pour seule réponse, ils nous ont transféré un communiqué de presse dans lequel, ils réfutent clairement toute accusation : "En ce qui concerne M. Marc Filipson, celui-ci est profondément choqué par certains propos mensongers, diffamatoires ou totalement sortis de leur contexte, qui ont pour seul et unique but de salir son image et sa réputation."