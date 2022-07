45% des célibataires seraient prêts à avoir une relation amoureuse avec un ami.

Y a-t-il le risque de perdre une amitié ? Un peu plus d'un tiers des répondants (39%) estiment que les sentiments doivent être développés avant de franchir le pas... au risque de voir partir son acolyte. Le chemin inverse peut aussi se faire. Si l'alchimie ne prend pas lors d'un date, plus d'un répondant sur deux estime pouvoir rester ami avec un ancien "crush".

Il est loin le temps de la rencontre amoureuse via les amis et les rencontres organisées. "66% des célibataires interrogé.e.s préfèrent laisser leurs ami.e.s organiser leurs propres rencontres et ne pas jouer les Cupidon", précise l'étude.

Quid du débrief après une première rencontre ? "En France, les utilisateur.rice.s admettent à 45% raconter leur date de manière 100% détaillée" rapporte l'étude.

"Une relation comme celle de Monica et Chandler ("Friends"), montre que l'amour et l'amitié sont très proches. Il n'est pas difficile d'imaginer que les sentiments peuvent parfois se mélanger. C'est pour cette raison que chez happn, nous pensons que si vous avez un Crush pour un.e ami.e, il faut tenter votre chance dès lors que vous sentez que c'est le bon moment", explique Claire Rénier, Responsable des tendances chez happn dans un communiqué.



*Sondage réalisé sur l'application happn du 18 au 20 juillet 2022 sur 1114 utillisacteur.rice.s.