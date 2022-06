45 coups de raquette pour un échange fleuve et éreintant entre Nadal et Zverev

Après un premier set interminable long d'1h33 et riche en émotions, Rafael Nadal et Alexander Zverev ont continué leur superbe duel sur le Court Philippe Chatrier en demi-finale de Roland-Garros. Le début du deuxième set a tourné à un enchaînement de breaks en contre-breaks et a notamment été marqué par un échange à rallonge entre les deux hommes.

Très solides et bien décidés à ne pas craquer, Zverev et Nadal ont gardé le cap pendant tout cet échange...de 45 coups. Au final, c'es Zverev qui a eu l'opportunité de terminer le travail mais l'Allemand, probablement à bout de souffle, a envoyé sa balle dans le couloir