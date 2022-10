45°C à Bruxelles d’ici 2050, 50°C à Paris : les villes doivent aujourd'hui se préparer à survivre face à la hausse des températures

Les températures exceptionnelles de cette année pourraient bien devenir la norme dans le futur. Selon François Gemenne, ce qui nous paraît anormal aujourd’hui, c’est en réalité, la nouvelle norme dans laquelle nous sommes entrés.

Le professeur à l’ULiège spécialiste des questions de climat et de migration prévient : "Le changement climatique va provoquer des vagues de chaleur plus nombreuses et plus intenses et qui vont s’étaler sur de plus longues périodes, dès le printemps et jusqu’en automne. Ce qui donnera parfois des automnes avec des températures d’été."