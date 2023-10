45 ans de la disparition de Brel : son œuvre reprise par les rockeurs

David Bowie "Port of Amsterdam"

David Bowie n’a jamais caché sa grande admiration pour l’œuvre de Jacques Brel, qui jouera un rôle déterminant dans l’hyper-théâtralisation de son personnage Ziggy Stardust. Bowie reprendra plusieurs titres du répertoire de Brel, "La mort" ("My Death") et "Amsterdam" ("Port of Amsterdam"). D’autres titres de son répertoire feront écho à l’œuvre de Brel comme notamment sur "Sons of the Silent Age" sur l’album Heroes et sa référence claire au titre "Les vieux" avec ce passage "They never die, just go to sleep one day".