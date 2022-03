Annulées en 2020 et postposées (en mode hybride) l’an dernier en raison de la pandémie, les Crêtes de Spa sont de retour ce weekend.

Plus ancienne course nature du pays, l’épreuve spadoise se déroulera cette année sur deux journées, ces samedi et dimanche. C'est la grande nouveauté de cette 44ème édition qui a donc subi quelques modifications, même si la philosophie reste la même.

Un programme copieux et éclectique

Il faut dire que le programme est copieux avec les courses classiques le samedi, à savoir le kids run pour les enfants, le jogging de 10 km (dont le parcours relifté empruntera désormais le final de l’épreuve phare des 21 km), et bien sûr la course légendaire des 21 km. Et puis, dimanche, les deux trails, de 33 et 59 km ainsi que les marches, autre nouveauté, sur les parcours du 10 et du 21 km. Un programme éclectique pour tous goûts et tous les niveaux.

"C'est une épreuve mythique en Wallonie et en Belgique" explique Maxime Mageren, Manager chez Golazo, la société organisatrice des Crêtes de Spa. "C'est une épreuve que, parfois, on a connue via nos parents -pour les plus jeunes- qui ont participé il y a 44 ans, et aujourd'hui, les enfants ou même les petits-enfants participent avec le kids run. C'est vraiment cette histoire qu'il y a autour, une des premières courses nature, une des plus grandes épreuves de Wallonie dans une région qui est simplement magnifique."

4.000 participants attendus

Le parcours aussi forcément fait partie des atouts de cette course: "Le parcours avec cette piste de ski, ses défis, qui est à la fois assez roulant mais qui a quand même ses difficultés" poursuit Maxime Mageren.

Pour cette 44ème édition new-look des Crêtes de Spa, les organisateurs attendent près de 4.000 participants.