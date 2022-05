43 buts en 43 matches, un record : Aleksandar Mitrovic en fusion, Fulham champion

Dans la catégorie des attaquants un peu fous mais follement efficaces, le roi du moment est Serbe. L'ancien joueur d'Anderlecht Aleksandar Mitrović (27 ans) est pleinement entré dans l'Histoire du foot anglais, en devenant le meilleur buteur de l'histoire de Championship, la deuxième division anglaise, sur une saison. Cette saison, pour son club, l'international serbe a marqué 43 fois. Les supporters d'Anderlecht auront peut-être un petit sourire, ou un pincement au cœur.

Déjà élu joueur de l'année en Championship, "Mitro" a planté lundi contre Luton ses 42e et 43e buts de la saison en... 43 matches (!) pour offrir à Fulham le titre de champion et faire basculer Craven Cottage dans la folie. Déjà assurés de la montée, les Cottagers ont assuré le spectacle en s'imposant 7-0, avant de voir les supporters envahir le terrain pour une fête qui durera sans doute encore quelques jours dans les esprits (et les foies).

Pour Aleksandar Mitrovic, la saison 2021-2022 restera à coup sûr comme une des plus marquantes de sa carrière, avec un but au bout du suspense face au Portugal pour envoyer la Serbie en Coupe du Monde et cette réussite insolente avec son club. Son record de buts efface des tablettes celui de Guy Whittingham (42 buts pour Portsmouth sur la saison 1992-1993). Reste maintenant à continuer sur cette lancée avec un club qui a joué au yoyo ces dernières années entre la Premier League et son antichambre.

Aleksandar Mitrović a joué à Anderlecht de 2013 à 2015 (le temps de marquer 44 buts en 90 matches et de remporter un titre et une coupe) avant de prendre la direction de l'Angleterre. A Newcastle tout d'abord, puis à Fulham où il évolue depuis 2018.