42e « CLAP » pour le Festival Anima !

La programmation adulte regroupera cette année 11 longs métrages, dont 10 en avant-première et ouvrira avec le premier long métrage de José Miguel Ribeiro, Nayola. Les traditionnels Best Of Shorts et C’est du belge feront bien évidemment leur retour et seront accompagnés de programmes spéciaux tels que le retour du programme LGBTQIa+ Queer Stories, les documentaires animés de Real-Life Stories, ainsi que la fameuse Nuit animée. Le focus de cette année mettre à l’honneur l’animation espagnole grâce à de nombreux programmes de courts métrages sélectionnés par les soins de Carolina López, directrice artistique du festival international du film d’animation de Catalogne Animac Lleida.

Anima reste le festival de tous les publics et portera une attention toute particulière à la jeunesse : La programmation Kids comptera quant à elle 11 longs métrages, dont 5 avant-premières, et ouvrira le samedi 18 février 2023 avec le drôlissime et sublime Un amour de cochon, réalisé par Mascha Halberstad. Anima offrira bien sûr le meilleur du court métrage grâce à 9 nouveaux programmes spécialement confectionnés sur mesure pour chaque tranche d’âge.

Découvrez toute la programmation d’Anima 2023