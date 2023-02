420 groupes de mouvements de jeunesse sans endroit de camp cette année, un appel à l’aide est lancé

Plus de 17.300 jeunes sont sans endroit de camp pour cet été. Les Scouts, la Fédération Nationale des Patros, les Guides, les Faucons Rouges, les Scouts et Guides Pluralistes de Belgique se mobilisent afin de venir en aide à leurs animés et animateurs encore en recherche de leur lieu de camp.

Sur la totalité des mouvements de jeunesse, 18% de jeunes n’ont toujours pas la confirmation qu’ils pourront partager une partie de leur été parmi leur troupe.

Les cinq mouvements de jeunesse francophones sont à la recherche de 424 logements afin d’aider les groupes :

(écoles, salles des fêtes, infrastructures sportives, etc.) pour héberger les plus petits, 149 prairies pour accueillir les plus grands qui dorment en tentes.

80% des groupes cherchent actuellement pour la période du 15 au 30 juillet.