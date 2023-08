41e régate internationale des baignoires : une tradition folklorico-sportive du 15 août à Dinant

Pour les habitués, la régate est une opportunité d’en jeter plein la vue au public et aux autres participants. D’ailleurs, l’intérêt de cette tradition mosane réside plus dans l’amusement que dans la course : les participants sont déguisés et le public arrosé, la fête bat son plein sur le bord de Meuse alors que certains tombent à l’eau… Et les critères des prix donnés aux baignoires en fin de journée récompensent plutôt la beauté, le respect du thème ou encore l’ambiance, plutôt que la rapidité !

Mais depuis quelques années, les organisateurs proposent une course de baignoires en kit, et ça, un peu avant le lancement de la régate. En 45 minutes et par équipe de deux, des personnes du public devront monter un kit créé pour l’occasion, avant de se jeter à l’eau et de se lancer dans une course effrénée. Le nombre de kits est limité (15) mais c’est une opportunité pour les spectateurs de s’affronter, et de pourquoi pas, remporter la victoire.