4169 structures d’accueil de la petite enfance en Fédération Wallonie-Bruxelles

Saviez-vous qu’en fédération Wallonie Bruxelles, c’est l’ONE, Office de la Naissance et de l’Enfance, qui est l’organisme de référence pour toutes les questions liées à l’enfance ? Et les petits, c’est un sujet qu’Anne-Sophie Thiry maîtrise à la perfection ! Elle est puéricultrice et c’est avec elle que Joëlle Scoriels a rendez-vous dans le cadre des capsules Les secrets du métier.