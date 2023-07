41 matches en direct vidéo, 1 émission spéciale : découvrez le dispositif RTBF pour la Coupe du monde féminine 2023

Tipik sera plus que jamais la chaîne de la Coupe du monde. Analyses, résumés, focus, pour synthétiser tout ce que vous auriez pu rater de la journée écoulée, une émission spéciale, baptisée "Le Récap", sera diffusée tous les soirs à 19h55 en plus des matches.

Anne-Sophie Depauw sera aux commandes de l’émission et reviendra, en compagnie d’un journaliste présent en plateau, sur les différents résultats et enseignements à tirer de la journée. Par ailleurs, une équipe de journalistes aura pour mission de vous concocter divers résumés et portraits des figures phares de cette Coupe du monde.

Petit plus pour finir, notre envoyé spécial, Manu Debiève, vous permettra de vous plonger dans l’ambiance locale australienne au travers de son "Kangouroad-Trip". Initiation au surf, visite d’une réserve de koalas, rencontre avec des aborigènes, il y en aura pour tous les goûts dans ces séquences tournées sur place.