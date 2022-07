Si on vous dit, "symbole de Bruxelles et de la RTBF", à quoi est-ce que vous pensez ? Et oui, à la fameuse Tour Reyers ! Mais la connaissez-vous vraiment ? Dans cette vidéo, Elisa Goffart vous livre quelques faits méconnus sur ce pilier bruxellois, au propre comme au figuré.

Et pour les coulisses de la rédaction Info et des choix éditoriaux, rendez-vous sur la page Inside de l'Info, ici.