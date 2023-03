4000 places pour les demandeurs d’asiles mais plus de fermeté dans la politique des retours et des regroupements familiaux

Les principaux ministres du gouvernement fédéral ont finalement trouvé un accord cette nuit sur l’asile. Ce sont de nouvelles places d’accueil après des semaines de blocage, afin de mettre fin aux squats et autres campements de fortune, comme on l’a connu ces dernières semaines le long du canal à Bruxelles.

Combien de places créées ?

2000 places dont 700 lits environ installés dans des containers, pour aller au plus vite. Et en parallèle, l’idée est de libérer des lits, 2000 environ, dans des centres d’accueil déjà existants. Au total, le fédéral compte sur 4000 nouvelles places pour les demandeurs d’asile.

Comment les lits seront-ils libérés ?

Le gouvernement fédéral annonce des décisions plus strictes sur les conditions d’accès. Exemple : si un demandeur d’asile reçoit un avis négatif, il aura 30 jours pour quitter le centre d’accueil et ne pourra plus y rester même si des recours sont déposés devant la justice. Il y aurait environ 1000 demandeurs d’asile dans ce cas en ce moment. "C’est en moyenne environ trois mois plus rapide qu’aujourd’hui, précise le cabinet de Nicole de Moor. Actuellement, la fin de l’accueil est liée à l’obtention d’un ordre de quitter le territoire. Cela crée des situations indésirables où, après une décision négative, les personnes entament d’autres procédures, comme une demande de régularisation, afin de repousser l’ordre de quitter le territoire. Cela leur permet de rester plus longtemps dans les structures d’accueil alors qu’elles ne sont plus demandeurs d’asile."

Renforcement de la politique de retours

L’accord prévoit aussi d’améliorer le retour au pays d’origine pour ces demandeurs d’asile qui reçoivent un avis négatif, avec plus d’accompagnement pour les retours volontaires, notamment via des coachs, pour accélérer les expulsions forcées. L’Office des étrangers aura plus de personnel. "La politique de retour proactive qui a été élaborée au cours des deux dernières années sera inscrite dans la loi", explique Nicole de Moor. " La politique de retour proactive est une rupture avec le passé. Nous ne nous contentons pas de donner aux gens un papier leur disant de quitter le pays, mais leur proposons un solide accompagnement au retour. Le retour est volontaire si possible, forcé si nécessaire."

Lutte contre les abus dans le cadre du regroupement familial

L’accord prévoit aussi de lutter davantage contre les abus dans le cadre du regroupement familial mais interdiction par contre de placer un enfant dans un centre fermé, ce sera désormais inscrit dans la loi. "Il deviendra plus difficile pour un parent non belge d’un enfant belge de demander le regroupement familial avec cet enfant, complète le communiqué du Secrétariat à l’Asile. Désormais, le regroupement familial ne sera possible que si le parent peut prouver qu’il prend effectivement en charge les soins quotidiens de l’enfant. Il ne suffit donc pas d’être le parent de l’enfant. Cette restriction permettra de lutter contre la pratique des " bébés-papiers ", qui consiste à faire ou à reconnaître des enfants pour obtenir des papiers sans pour autant être responsable de leur éducation. Les parents pourront en outre perdre le droit au regroupement familial s’ils ne participent plus aux soins quotidiens de l’enfant."