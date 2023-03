4000 places pour les demandeurs d’asile, un accord a été trouvé cette nuit

Les principaux ministres du gouvernement fédéral ont finalement trouvé un accord cette nuit sur l’asile. Ce sont de nouvelles places d’accueil après des semaines de blocage, afin de mettre fin aux squats et autres campements de fortune, comme on l’a connu ces dernières semaines le long du canal à Bruxelles.

Combien de places créées ?

2000 places dont 700 lits environ installés dans des containers, pour aller au plus vite. Et en parallèle, l’idée est de libérer des lits, 2000 environ, dans des centres d’accueil déjà existants. Au total donc le fédéral compte sur 4000 nouvelles places pour les demandeurs d’asile.

Comment les lits seront-ils libérés ?

Le gouvernement fédéral annonce des décisions plus strictes sur les conditions d’accès. Exemple : si un demandeur d’asile reçoit un avis négatif, il aura 30 jours pour quitter le centre d’accueil et ne pourra plus y rester même si des recours sont déposés devant la justice. Il y aurait environ 1000 demandeurs d’asile dans ce cas en ce moment.

L’accord prévoit aussi d’améliorer le retour au pays d’origine pour ces demandeurs d’asile qui reçoivent un avis négatif, avec plus d’accompagnement, dit le fédéral, pour les retours volontaires, notamment via des coachs, pour accélérer les expulsions forcées. L’office des étrangers aura plus de personnel.

L’accord prévoit aussi de lutter plus contre les abus dans le cadre du regroupement familial mais interdiction par contre de placer un enfant dans un centre fermé, ça sera désormais inscrit dans la loi.

Le fédéral donnera tous les détails sur cet accord dans une conférence de presse à 10 heures ce matin.