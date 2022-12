Le Bibliobus: des milliers de livres, gratuitement, au cœur des villages

Pour cette habituée, trop peu de gens profitent du service offert par le Bibliobus. "On devrait être beaucoup plus nombreux, à venir ici ! On devrait faire la file, non ? Et venir ici renvoie à toute une philosophie : ne pas toujours acheter, garder son petit stock dans son coin, mais au contraire faire tourner les livres !" Pour le lecteur suivant, les passages du bus provincial sont la seule façon de se procurer des livres, sans devoir les acheter, ni se déplacer. "On peut lire sur internet, mais j’avoue, je n’aime pas trop, et ce n’est pas trop conseillé non plus pour les yeux…" "Dans des petits villages comme les nôtres c’est extrêmement précieux", poursuit Thérèse-Marie. Elle nous confie un petit secret : "Quand ils n’ont pas un livre que je souhaite vraiment lire, savez-vous qu’ils me l’envoient ? Mais si !!! Je vous assure !"