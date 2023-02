400 personnes manifestent à Bruxelles à l'appel du mouvement "Ensemble pour la liberté"

Quelque 400 personnes, selon le comptage de la police, ont manifesté dimanche après-midi à Bruxelles à l'appel des gilets jaunes belges et du mouvement "Ensemble pour la liberté" qui s'était fait connaître pour son opposition aux mesures sanitaires.

"Notre chemin vers la liberté ne s'est pas terminé le jour où nous nous sommes débarrassés du CST (covid safe ticket). Les libertés pour lesquelles nous nous sommes battus si fort l'année dernière peuvent disparaître à nouveau en un clin d'œil", ont expliqué les organisateurs de la manifestation.

"Les boîtes à lunch de nombreux enfants restent vides et les gens doivent laisser leur chauffage éteint à cause des politiques contre lesquelles beaucoup ont mis en garde. Il y a assez d'argent pour les institutions européennes et le financement d'une machine de guerre, mais pas assez de budget pour les personnes financièrement faibles", ajoutent-ils en dénonçant également la disparition de l'argent liquide alors qu'il est "essentiel au maintien de notre liberté".