400 accidents impliquant des trottinettes électriques à Bruxelles en 2021 selon Vias

L'institut de sécurité routière Vias communique pour la première fois les chiffres d'accidents impliquant des trottinettes électriques. Au niveau belge, Vias recence un millier d'accidents de ce type, pour environ 400 dans la seule région bruxelloise. Un chiffre qui préoccupe Benoît Godard, le porte-parole de Vias. "Ce n'est que la partie la plus visible de l'iceberg puisque toutes les personnes qui, par exemple, tombent d'une trottinette électrique n'appellent pas les policiers pour constater l'accident. Donc probablement que le nombre est nettement plus élevé. Et donc c'est une tendance préoccupante qu'il faut tenir à l'oeil et on espère que la législation va évoluer pour, par exemple, interdire à deux personnes de prendre place sur une trottinette, fixer un âge limite..."