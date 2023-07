400.000 festivaliers, voyages en avion… Tomorrowland émet autant de CO2 en 2 semaines que 9000 ménages en un an, selon une étude

De son côté, le festival estime que ses offres de "packs" qui permettent de combiner le festival avec un séjour plus long en Belgique ou en Europe ainsi que son offre de train ou de bus groupés permettent de limiter l’impact environnemental de la mobilité dans le bilan global. Debby Wilmsen, porte-parole de Tomorrowland, évoque également l’accessibilité aux vélos sur les lieux du festival, un meilleur recyclage des déchets ou une collaboration avec la SNCB avec des tickets de train proposés à un tarif avantageux.

Debby Wilmsen explique également qu’une partie du festival bénéficie d’électricité fixe alors qu’auparavant l’ensemble du site dépendait de générateurs. Une solution moins énergivore.

On veut vraiment que le festival soit super cool avec des grandes décorations donc on ne peut pas le faire pour moins de personnes…

Debby Wilmsen, porte-parole de Tomorrowland

Une autre piste pour éviter la pollution serait de délocaliser en partie le festival pour en faire des plus petits évènements, accessibles à d’autres endroits dans le monde, afin de limiter les déplacements par avion. "On a déjà un festival au Brésil en octobre, en France en mars, on a aussi d’autres évènements à Dubaï donc nous sommes déjà présents dans le monde mais le festival en Belgique, c’est le festival principal et il y a beaucoup de gens qui veulent venir. On veut vraiment que le festival soit super cool avec des grandes décorations donc on ne peut pas le faire pour moins de personnes".

Tomorrowland a par ailleurs estimé que leur bilan carbone était "très difficile à calculer". Cependant Debby Wilmsen a annoncé à la RTBF que le festival allait faire réaliser un bilan carbone de cette édition 2023. Ce bilan sera effectué par une agence externe et devrait être "fini en fin d’année". Ils estiment qu’il est important de connaître leur bilan carbone et d’avoir des pistes concrètes pour améliorer les choses. "Actuellement on fait les choses un peu 'plic-ploc' et on veut voir vraiment ce qu’on peut faire mieux dans le futur", conclue la porte-parole du festival.

Méthodologie et limites de l’étude de Tapio

Tapio, la société qui a réalisé l’étude détaille sur son site internet la méthodologie utilisée pour effectuer ses calculs. Elle a également publié les limites spécifiques à cette étude de la "stratégie carbone de Tomorrowland" :

"[…] d’une part, l’impact environnemental n’a été calculé qu’à l’aide de l’indicateur CO2e. Cet indicateur permet de quantifier les impacts des activités sur les émissions de gaz à effet de serre et donc sur le changement climatique. Les catégories d’impact telles que l’épuisement des ressources, l’utilisation des sols, la toxicité, etc. ne sont pas prises en compte par cette méthode. D’autres types d’émissions tels que le bruit, la pollution et la lumière n’ont pas été pris en compte dans cette étude.

En outre, seules un nombre fortement limité de données ont permis de réaliser les estimations. Aucune donnée n’a été transmise par le festival lui-même.

Par conséquent, les résultats de cette étude peuvent être considérés comme indicatif de l’empreinte carbone d’un festival d’une telle envergure. Les études futures devraient se concentrer sur l’augmentation de la quantité et de la qualité des données collectées. Cet inventaire nous permet de mettre l’accent sur l’importance d’une collecte de données claire et précise afin d’informer correctement les participants de leur impact et de leur choix."