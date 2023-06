400.000 euros pour restaurer la façade de la faculté de Philosophie et Lettre de l’ULiège

Le Gouvernement de Wallonie vient d’octroyer une subvention de plus de 400.000 euros pour la restauration de la façade principale du bâtiment abritant la faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Liège. Les travaux sur ces façades en pierre du bâtiment situé Place du Vingt-Août démarreront cet été pour une durée d’une année environ. Ce vaste édifice néoclassique de la fin du XIXe siècle va donc bénéficier du nettoyage et du rejointoiement des façades, de la restauration et consolidation des pierres, du remplacement et des réparations des éléments en petit granit ainsi que de la mise en place de couvre-murs en plomb et d’un système anti-pigeon.