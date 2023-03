40 talents OUT OF THE BOX - expo décomplexée pour public non-averti à Ixelles

Xavier Michel est graveur, imprimeur d’art et " chercheur " en design graphique et de l’imprimé : un travail sur les perceptions. Dans son atelier-studio, il manie les outils numériques et analogiques et expérimente avec ses presses typographiques, lithographique et de gravure qui deviennent des outils de création plutôt que de reproduction. Le point, la ligne, la taille, la trame, le pixel au profit de l’image et du mot. Antonio Nardone : " Xavier Michel grave pour un nombre impressionnant d’autres artistes. Il fait un peu le boulot cachette. Il y a des artistes illustrateurs qui ne savent pas graver mais qui veulent faire une gravure ou une litho. Xavier Michel retravaille la pièce, la prépare pour l’impression et imprime le boulot. Et puis c’est signé qui ? l’artiste. Xavier Michel est un artiste de l'ombre, et donc je montre son boulot".