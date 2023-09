40 panneaux publicitaires falsifiés pour le nouveau clip des Rolling Stones

Avec son rédacteur en chef, ils ont passé au peigne fin d'anciennes paroles des Stones à la recherche de mots ou de formes de bouche qui ressemblaient aux paroles d'"Angry".

" Nous avons essayé de trouver des mots comme "angry"/"Angie" ou "pain" pour "windowpane" - un mot qui avait la même forme de bouche", explique-t-il. "Je pense que Mick a eu raison de nous pousser à faire la meilleure synchronisation possible, parce que c'était le facteur cool. "

"Je sais que ce n'est pas parfait à 100 %, mais cela fait l'affaire", poursuit-il. "Parfois, il est très troublant de voir un jeune Mick Jagger ou Ronnie, Keith et Mick chanter les paroles. En ce qui concerne Keith, qui est un fanatique de la guitare, les accords ne sont pas corrects, mais c'est le cas pour les vidéos musicales en général".

Le montage prend du temps. Rousselet y travaillait encore à la fin du mois d'août, échangeant des plans sur les panneaux d'affichage pour les synchroniser parfaitement et s'assurant qu'ils n'utilisaient pas trop d'images de Richards dans sa chemise rouge de Ladies & Gentlemen. Ils voulaient également présenter un mélange d'illustrations représentant des pochettes d'album, des affiches de tournée et des vidéos.

Seuls deux panneaux d'affichage affichent des paroles de la chanson - l'un dit "angry" (en colère) et l'autre contient les paroles de Jagger "I'm still taking the pills and I'm off to Brazil" (je prends toujours des pilules et je vais au Brésil) (parce que Rousselet aimait tellement ces paroles). La maison de disques du groupe, dit-il, ne voulait pas d'une vidéo des paroles.

Quelques panneaux d'affichage indiquent "on tapes and records" (sur cassettes et disques), tout comme les publicités du livre de Landau. Il a également anticipé certaines touches, comme l'emblème des lèvres et de la langue des Stones sur la Mercedes, au lieu de l'habituel ornement de capot.