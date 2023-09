40 millions de plus pour la reconstruction de logements dans les zones les plus touchées par les inondations de 2021

Les 21 millions restants iront aux deux sociétés de logements publics ainsi qu’à la Ville de Limbourg qui doivent déconstruire du logement public, référencés désormais en zone aléa d’inondation élevé par débordement ou ruissellement, pour reconstituer le parc de logements détruits sur les communes de Trooz et Limbourg. "Nous avons été confrontés à un des plus grands défis de notre Région : reloger et aider des milliers de personnes. Pour y parvenir, tout a été mis en œuvre pour dégager des moyens budgétaires conséquents. Aujourd’hui cette aide régionale complémentaire permettra d’une part de reconstituer le parc de logements publics devant être détruits, et d’autre part de soutenir les communes et CPAS dans leur politique de redéploiement de logements d’utilité publique", a commenté le ministre wallon du Logement, Christophe Collignon (PS).